Covid e scuola, Bonetti: medici in classe coi soldi del Mes (Di giovedì 27 agosto 2020) La ministra della Famiglia: congedi parentali se i ragazzi si ammalano o vanno in quarantena. "Fondi per garantire la didattica a distanza". Leggi su quotidiano

CarloStagnaro : Esclusiva del Foglio: ecco il piano anti Covid ignorato dal ministro Azzolina - Agenzia_Ansa : Positivi i risultati di 20 test sierologici tra il personale scolastico in Umbria. Ora sono in isolamento in attesa… - ilfoglio_it : ++ Esclusiva del Foglio. Ecco il documento riservato della task force anti Covid ignorato dal ministro Azzolina. Me… - bitomat : @AndreFrassi Qui nel Lazio le ASL si sono organizzate in giornate dedicate al personale scolastico che, previo ades… - DocenteCarla : Con alcune attenzioni: banchi singoli, misurazione della febbre giornaliera da parte dei genitori ..norme igieniche… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Scuola, niente accordo governo-Regioni su trasporti e mascherine. Le proposte: separatori sui bus e orari sfalsati Il Messaggero Scuola, primi 10 positivi nel Padovano scoperti con il sierologico

Questo l’esito dei 400 test effettuati sul personale scolastico nelle sedi dell’Usl: ora scatta il tampone. Prenotati già altri 2.000 tra docenti e operatori PADOVA. Dieci test sierologici sui 398 ef ...

Scuola. Bonetti: congedi straordinari e smart working per genitori in caso di contagio

La ministra per le pari opportunità e la famiglia vorrebbe introdurre nel dl ad agosto misure per i genitori che lavorano con l'introduzione di figure sanitarie all'interno delle scuole, puntando sull ...

Questo l’esito dei 400 test effettuati sul personale scolastico nelle sedi dell’Usl: ora scatta il tampone. Prenotati già altri 2.000 tra docenti e operatori PADOVA. Dieci test sierologici sui 398 ef ...La ministra per le pari opportunità e la famiglia vorrebbe introdurre nel dl ad agosto misure per i genitori che lavorano con l'introduzione di figure sanitarie all'interno delle scuole, puntando sull ...