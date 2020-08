Covid corre in Italia, "va peggio, gli italiani lo sappiano" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il coronavirus continua a correre, aumentano i positivi, continua a diminuire l’età media dei contagiati e preoccupano le notizie che arrivano da Francia e Germania, dove si stanno registrando numeri record e provvedimenti sempre più restrittivi, come l’immagine di un futuro molto prossimo. In Francia i casi di contagio superano quota 6 mila, è stata estesa la zona rossa e scatta l’obbligo indossare la mascherina anche all’aperto a Parigi. La Germania di una molto preoccupata Angela Merkel, dà una stretta alle regole Covid e dopo aver chiuso le scuole si prepara ad allungare anche il divieto di ingresso negli stadi fino alla fine dell’anno. “Attenti o ci troveremo nelle stesse condizioni. Francia e Germania hanno vissuto qualche settimana prima quello che stiamo vivendo noi ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Covid corre Covid corre in Italia, "va peggio, gli italiani lo sappiano" L'HuffPost Vaccino anti-influenzale, a chi è raccomandato? corsa delle Regioni ma le dosi non bastano

Vaccino anti influenzale per molti ma non per tutti. Da cenerentola snobbata dal pubblico a superstar da razionare con cura. Il Covid per cui il mondo attende un vaccino sta avendo un effetto quasi pa ...

In Romagna 87 nuovi casi di Coronavirus

ROMAGNA - Sono 171 le nuove positività con un forte aumento dei casi in Romagna: Ravenna è la provincia peggiore (+33) seguita da Bologna (23), Forlì (20), Cesena (17), Rimini (17). Dieci i nuovi casi ...

