Covid Campania, altri 135 contagiati in 24 ore: superati i mille nuovi casi ad agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) altri 135 contagiati in Campania, tre in meno rispetto a due giorni fa ma con 594 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dallunità...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid-19, nuovo boom di contagi in Italia: 1.367 casi in 24 ore

(Teleborsa) - Risalgono i contagi in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.367 i nuovi casi di persone contagiate dal SARS-CoV-2 (ieri sono stati 878) segnando il dato più alto dagli in ...

Covid a Napoli, lite sui fondi della Camera di Commercio: «Esclusi i piccoli B&B»

Il turismo è in ginocchio e quella del 2020 sarà ricordata, forse, come la peggior estate di sempre. Gli operatori del settore invocano soluzioni strutturali per arginare la crisi. E la quasi totale a ...

