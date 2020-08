Covid Campania: altri 135 casi. Più della metà sono rientrati dalle ferie (Di giovedì 27 agosto 2020) Foto Napoli Today sono stati 135 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania e di questi 71 sono casi di rientro, 41 dalla Sardegna e 30 dall'estero,. Il totale dei positivi in Campania ... Leggi su amalfinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Scuola, fumata grigia dalla riunione Governo-Regioni: nodo principale i trasporti

Fumata grigia dalla riunione Governo-Regioni di mercoledì per coordinarsi in vista del nuovo anno scolastico, che partirà in presenza il 14 settembre. Il nodo principale sembra essere quello dei trasp ...

La pandemia fa decollare i pagamenti digitali

La necessità di minimizzare i rischi di contagio e di gestire le consegne a domicilio potrebbe essere il grimaldello capace di far decollare i pagamenti digitali anche in Italia. Infatti, secondo una ...

