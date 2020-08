Covid, allarme dei Trasporti pubblici: 'Nelle ore di punta resterà a piedi un terzo degli studenti' (Di giovedì 27 agosto 2020) La riapertura delle scuole rischia di mettere sotto pressione il sistema dei Trasporti locali e, Nelle ore di punta, il 25-35% degli studenti rischia di rimanere a piedi. Lo spiega il presidente di ... Leggi su leggo

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - Adnkronos : #Covid, Unità Crisi #Sardegna: 'Allarme non esiste' - peppeprovenzano : C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano… - paolopicone70 : La filiera agoralimentare in allarme per i casi di covid negli stabilimenti. Ad Eboli 24 casi positivi in un'aziend… - LibralonEddi : RT @Mcclane272: Nuova ospitata nuova cretinata. Non ci dice quali sarebbero i dati allarmanti e dimostra anche di non saper leggere le stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Nuovo allarme Covid in Francia: mascherine in tutta Parigi per evitare il "reconfinement" AGI - Agenzia Italia Cinque giovani positivi al Covid19 ieri sera al pronto soccorso del Cervello, una incinta

Cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Tre avevano sintomi. Tutte e cinque sono risultati positivi al Covid19. Una di loro è incinta. I medici a ...

Bundesliga vietata ai tifosi per il coronavirus: stadi chiusi ai tifosi fino a fine anno

Ovunque si stanno registrando nuovi casi di contagio e focolai di coronavirus. L'allarme è dunque salito in questa ultima parte d'estate dove non sono servite a molto ordinanze e richieste di mantener ...

Cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Tre avevano sintomi. Tutte e cinque sono risultati positivi al Covid19. Una di loro è incinta. I medici a ...Ovunque si stanno registrando nuovi casi di contagio e focolai di coronavirus. L'allarme è dunque salito in questa ultima parte d'estate dove non sono servite a molto ordinanze e richieste di mantener ...