Covid al Billionaire, Sileri annuncia: «Procura aprirà un'inchiesta, allibito da nomi falsi» (Di giovedì 27 agosto 2020) La Procura aprirà un'inchiesta sulla vicenda Billionaire, il locale di proprietà di Flavio Briatore diventato focolaio di Covid in Sardegna. «Rimango atterrito dal fatto... Leggi su ilmessaggero

nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - Adnkronos : #Covid, dipendente #Billionaire in terapia intensiva a #Sassari - HuffPostItalia : Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' - tommasinopietra : RT @DocThomas: Comunque il Covid è l’unica cosa che mi potrei permettere di prendere al Billionaire. - Vibes_San : RT @DocThomas: Comunque il Covid è l’unica cosa che mi potrei permettere di prendere al Billionaire. -