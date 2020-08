Covid al Billionaire di Briatore, il viceministro della salute aprirà un’inchiesta sui nomi falsi (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua a far parlare parecchio quanto rilevato negli scorsi giorni presso il locale di proprietà di Flavio Briatore, dopo che l’esito dei tamponi ha rilevato la presenza di un vero e proprio focolaio, che ha visto tra i positivi anche lo stesso Briatore, inizialmente in condizioni serie poi migliorate. Mobilitazione Dopo il rilevamento degli infetti al celebre locale, le Asl del paese hanno iniziato una mobilitazione per rintracciare le diverse migliaia di persone che hanno frequentato il Billionaire nella prima metà del mese, ma questo potrebbe rivelarsi più complicato del previsto visto che, come rilevato da diverse fonti, in molti avrebbero rilasciato dati falsi al momento dell’ingresso. Inchiesta Il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri ... Leggi su giornal

