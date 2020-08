Covid a San Giuseppe Vesuviano, 5 nuovi casi: c’è anche un bambino (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – “Attenetevi strettamente alle regole anti-contagio”, è l’incessante richiesta di Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, città in cui il numero dei casi positivi è salito a 19. Nelle ultime ore sono stati registrati 5 nuovi casi di positività, tutti contagi di rientro, tra cui anche una madre col figlio. Si tratta di 11 contagi in più in un solo giorno, un dato che allarma e spaventa. “Se la crescita non si arresta, non sono da escludersi ulteriori drastiche misure di tutela della salute pubblica: la vita viene prima”, conclude Catapano. L'articolo Covid a San Giuseppe ... Leggi su anteprima24

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - stanzaselvaggia : Quello che non torna nella vicenda del ricovero di Briatore al San Raffaele. - stanzaselvaggia : Quindi nè Briatore nè il San Raffaele smentiscono che Briatore abbia il Covid per tutto il giorno. Lasciano che la… - awanasgh : @Martina95190659 @galeomirka ah già le posta la Santanchè che dici che Briatore ha la prostatite e non parla del co… - Giancar70336148 : RT @HuffPostItalia: 'Flavio Briatore è positivo al Covid': arriva la conferma del San Raffaele -