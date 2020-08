Covid a Roma, bollettino Spallanzani: 69 pazienti ricoverati, 47 positivi al tampone, sei in terapia intensiva (Di giovedì 27 agosto 2020) In questo momento sono ricoverati all'Inmi di Roma ' 69 pazienti, 47 positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 22 sottoposti ad indagini. Sono sei i pazienti che necessitano di terapia intensiva'. Leggi su leggo

virginiaraggi : Congratulazioni agli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, primi in Europa a ricevere riconoscimento Airports Co… - Giorgiolaporta : Sceso dall’aereo a #Roma da un paese fortemente a rischio, nessuno mi ha fatto #tamponi o test rapidi per sapere se… - TizianaFerrario : C’è chi fa il gradasso e chi si mette al servizio degli altri con coraggio come questa donna che sceglie di sperim… - emamarro : RT @CalcioFinanza: Regole anti Covid non rispettate: #Roma in tribunale il 4 settembre - interebbasta : RT @CalcioFinanza: Regole anti Covid non rispettate: #Roma in tribunale il 4 settembre -