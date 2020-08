Covid: 490 nuovi focolai, età media contagi cala a 29 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo i dati dell'Iss sono 1411 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ma aumentano anche i tamponi effettuati, oltre 94 mila e molti dei casi sono asintomatici Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Covid 490

Secondo i dati dell'Iss sono 1411 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ma aumentano anche i tamponi effettuati, oltre 94 mila e molti dei casi sono asintomatici ...Si conferma un aumento nei nuovi casi di Coronavirus segnalati in Italia per la quarta settimana consecutiva, con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 10/8-23/8) di 14.93 per 100 0 ...