Covid-19, Pogba e Ndombele positivi: fuori dai convocati di Deschamps (Di giovedì 27 agosto 2020) positivi al Covid-19 anche Paul Pogba e Tanguy Ndombele che dovranno fare a meno di calcio per circa 14 giorni. I due centrocampisti di Machester United e Tottenham sono asintomatici e restano in autoisolamento. I due non sono stati convocati da Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale francese contro Svezia e Croazia. Al loro posto convocati Eduardo Camavinga (17 anni del Rennes) e Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Les Bleus seront de retour lundi !! #FiersdetreBleus #SUEFRA #FRACRO pic.twitter.com/EI97sEvYh6 — Equipe de France (@equipedefrance) August 27, 2020 Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

