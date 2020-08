Covid-19: oggi 1.411 nuovi casi e 94.024 tamponi (Di giovedì 27 agosto 2020) Covid-19, aumentano ancora i nuovi casi, oggi sono 1.411 su 94.024 tamponi effettuati. Calano i ricoveri in terapia intensiva “Sono 1.411, a fronte di 94.024 tamponi effettuati, i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia da ieri“. I decessi sono invece 5 mentre sono 225 i guariti. Calano le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

