Covid-19, nuovo caso di positività nella Roma: il 5 l’amichevole col Benevento (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è il secondo caso di positività al Covid-19 nella Roma, che ospiterà in amichevole il Benevento a Trigoria il prossimo 5 settembre. Ad annunciare di essere stato contagiato dal coronavirus è l’attaccante Carles Perez, che attraverso un post pubblicato su Instagram ha informato tutti sulla sua situazione: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il Covid19 – si legge nel messaggio -. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - AMorelliMilano : Luca si è tolto la vita nel suo ristorante. Temeva di essere travolto dai debiti nel caso di un nuovo #lockdown. Un… - lucatelese : Sulla Sardegna, presunto “nuovo centro mondiale del contagio da Covid” è in atto una criminale campagna di allarme… - prof_cappelli : RT @Corvonero75: Niente di nuovo, le puttane vanno pagate. Negli Usa un paziente con la polmonite viene pagato agli ospedali 5.000$, se dic… - garbugli_la : RT @AE_Italia: Nuovo focolaio di #COVID19 in un macello AIA, uno dei più grandi siti di lavorazione di carne di pollo d’Italia. Dalla Prefe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo record di contagi in Francia: quasi 5.500 casi nelle ultime 24 ore Il Messaggero Nuovi locali per la didattica, la Provincia partecipa all'avviso del Ministero

La Provincia di Benevento partecipa all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, bandito il 19 agosto scorso, per l’assegnazione, in considerazione delle esigenze connesse all'emergenza Covid 19 ...

Coronavirus: nuovi casi nell’Agro Aversano, 11 a Lusciano, +4 a San Marcellino

Lusciano / San Marcellino – Aumentano i casi di coronavirus nell’Agro Aversano, dove la città di Aversa fa segnare ben 48 positivi. Nuovi casi covid anche in diversi comuni limitrofi. Nel comune di Lu ...

La Provincia di Benevento partecipa all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, bandito il 19 agosto scorso, per l’assegnazione, in considerazione delle esigenze connesse all'emergenza Covid 19 ...Lusciano / San Marcellino – Aumentano i casi di coronavirus nell’Agro Aversano, dove la città di Aversa fa segnare ben 48 positivi. Nuovi casi covid anche in diversi comuni limitrofi. Nel comune di Lu ...