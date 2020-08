Covid-19, i casi di contagio aumentano: il bollettino del 27 agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Covid-19 continua a diffondersi. Anche oggi si contano 1.411 casi di contagio. I morti attualmente sono 5. Di seguito il bollettino di oggi giovedì 27 agosto Il Covid-19 non si ferma. I casi di contagio aumentano e continua la crescita dei ricoveri. Di seguito il bollettino relativo a oggi giovedì 27 agosto 2020: 1.411 casi di contagio (263.949), di cui +73 ricoverati con sintomi (1.131) -2 terapia intensiva (67) per un totale di 21.932 attualmente positivi 5 morti (35.463) 225 guariti (206.554) +94.000 tamponi Intanto la Fondazione Gimbe parla di casi quasi raddoppiati in 7 giorni (nella settimana 19-25 ... Leggi su zon

GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - Adnkronos : #Covid, in #Francia quasi 5500 nuovi casi: mai così tanti da metà aprile - Adnkronos : #Covid, 1367 nuovi casi e altri 13 morti - infoitinterno : Covid 19: oggi 47 i casi positivi in Puglia, uno solo nella Bat rientrato dalla Corsica - MarcoToth4 : ++nello stato dell #Alabama dal 30 luglio si registrano meno di venti morti al giorno per #Covid,in questo stato de… -