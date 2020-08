Covid-19, ecco la situazione aggiornata regione per regione (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo il bollettino della Protezione civile del 26 agosto, sono 1.367 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel nostro Paese, con 20.753 persone attualmente positive. 1367 nuovi casi di positività: non si raggiungeva questa cifra dall’inizio del mese di maggio. Numeri che iniziano ad essere importanti, e sono collegati in gran parte al turismo, “di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

