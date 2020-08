Covid-19 e non solo, perché fare attenzione al grasso nella pancia (Di giovedì 27 agosto 2020) Sei a mela o a pera? Una volta, quando si definivano le caratteristiche esterne di una persona, si partiva da questa domanda per definire il rischio: chi era a pera, con la ciccia che si depositava su glutei e fianchi, presentava pericoli diversi per il metabolismo rispetto a chi invece tendeva a veder crescere la “pancetta”, assumendo quindi una conformazione a “mela”. Questa seconda tipologia fisica, con il grasso che si accumula soprattutto all’interno dell’addome, sarebbe anche a maggior rischio in caso di infezione da Sars-CoV-2, come dimostra una ricerca italiana. Un motivo in più per tenersi in forma. I pericoli del grasso viscerale Lo studio, apparso su Diabetes Care, è stato condotto in collaborazione tra i ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e dell’Ospedale ... Leggi su dilei

NicolaPorro : Tutti quelli che godono per il Covid di #FlavioBriatore il virus ce l'hanno nel cervello. E per loro non ci sarà ma… - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - Giorgiolaporta : Se #Zingaretti è positivo dopo un aperitivo va rispettato; se invece sono positivi #Briatore, #BorisJohnson e… - Lunanera39 : @ValterRimini @pbecchi Ma 'loro' appartengono alle Caste dei privilegiati per cui il covid non può colpire anche lo… - martinaagiuli : RT @creTania_: Volevo dire ai vari influencer in isolamento perché positivi che il Covid non è 'Un'esperienza per apprezzare la solitudine,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non “L’emergenza Covid non cancelli la prevenzione e la cura dei tumori” BergamoNews.it Bergamo, Fiera di Sant’Alessandro in centro. In vetrina l’agroalimentare

Non accadeva da un pezzo che la Fiera di Sant’Alessandro venisse organizzata in centro città. «Era già così dodici secoli fa — dicono da Promoberg — quando il mondo contadino si ritrovava per festeggi ...

Ghisalba, muore folgorato a 28 anni: la storia di Simon, che stava per diventare papà

Doveva diventare papà tra un mese Simon Turri, 28 anni, l’esercente di spettacoli viaggianti rimasto folgorato ieri 26 agosto a Ghisalba mentre allacciava la sua roulotte alla rete elettrica. Proprio ...

Non accadeva da un pezzo che la Fiera di Sant’Alessandro venisse organizzata in centro città. «Era già così dodici secoli fa — dicono da Promoberg — quando il mondo contadino si ritrovava per festeggi ...Doveva diventare papà tra un mese Simon Turri, 28 anni, l’esercente di spettacoli viaggianti rimasto folgorato ieri 26 agosto a Ghisalba mentre allacciava la sua roulotte alla rete elettrica. Proprio ...