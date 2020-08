COVID-19: due partite di qualificazione di Europa League rinviate (Di giovedì 27 agosto 2020) Due match del primo turno di qualificazione di Europa League sono stati rinviati a causa di positività da COVID-19. Si tratta delle sfide tra Nomme Kalju (Estonia) e Mura (Slovenia) oltre a quella tra il Maccabi Haifa (Israele) e il Zeljeznicar (Bosnia). Entrambe erano in programma oggi. Il match è stato posticipato e la UEFA deciderà come comportarsi per il rinvio. Foto: Twitter uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

LucaBizzarri : Due anni prima c’era Woodstock. Sono nato negli anni di piombo. Appena ho capito qualcosa di sesso è arrivato l’AID… - Agenzia_Ansa : Nuovo caso di positività al #Covid nella Roma. Dopo Mirante e due giovani della Primavera è il turno dello spagnol… - vaticannews_it : #27agosto Il patriarca di Venezia in una lettera indica due proposte concrete per ripartire dalla carità fonte di… - sasa6990 : RT @LucaBizzarri: Due anni prima c’era Woodstock. Sono nato negli anni di piombo. Appena ho capito qualcosa di sesso è arrivato l’AIDS. Poi… - il_elliott : @Maicuntent1986 @KingLebronKobe1 @talebanikov @russ_mario1 Chi fa L esterno destro nel Milan post CoVid? Castillejo… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID due Covid, due navi Gnv certificate per la prevenzione dei contagi a bordo L'Unione Sarda Covid Italia, bollettino 27 agosto: 1.411 nuovi casi, 5 morti. Record tamponi. Contagi in ogni regione: in testa Lombardia, E.Romagna e Lazio

La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 27 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri). Si tratta del nuovo dato più alto dagl ...

Vela: annullate per Covid le regate in Costa Smeralda

(ANSA) - PORTO CERVO, 27 AGO - La Maxi Yacht Rolex Cup e la Rolex Swan Cup di vela sono state annullate. La decisione dello Yacht Club Costa Smeralda è stata presa, spiega una nota, "a seguito dell'an ...

La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 27 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri). Si tratta del nuovo dato più alto dagl ...(ANSA) - PORTO CERVO, 27 AGO - La Maxi Yacht Rolex Cup e la Rolex Swan Cup di vela sono state annullate. La decisione dello Yacht Club Costa Smeralda è stata presa, spiega una nota, "a seguito dell'an ...