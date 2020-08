Covid-19, altri nove casi in provincia di Salerno: tutti i comuni (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce ancora il numero dei casi positivi registrati oggi in provincia di Salerno. Ai 30 casi di questa mattina, 24 dei quali nell’unico focolaio scoperto in un’azienda agricola ad Eboli, si aggiungono altri 9 positivi riscontrati nel pomeriggio di oggi: 2 a Eboli (non dell’azienda agricola); 2 a Bellizzi; 2 a Ceraso (contatti dei casi precedenti); 1 a Sala Consilina, 1 a Nocera Inferiore, 1 a Vallo della Lucania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Sono in totale 37 i casi di nuova positivita’ al covid-19 registrati nella giornata di oggi compressivamente. A quelli gia’ dati nelle ore precedenti si aggiungono infatti altri 9 casi comunicati dall ...

Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.019 posit ...

