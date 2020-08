Covid-19, altri 130 contagi: 44 sono rientrati dalla Sardegna e 15 dall'estero (Di giovedì 27 agosto 2020) Covid-19, ventiquattro casi positivi in un'azienda agricola di Eboli 27 agosto 2020 Covid-19: 4 nuovi contagi a Cava, altri 37 casi in 24 ore nel salernitano 27 agosto 2020 altri 130 contagi in ... Leggi su salernotoday

Adnkronos : #Covid, 1367 nuovi casi e altri 13 morti - CottarelliCPI : So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo… - Giorgiolaporta : Sceso dall’aereo a #Roma da un paese fortemente a rischio, nessuno mi ha fatto #tamponi o test rapidi per sapere se… - Cami71Michele : È bello leggere di #genitori ansiosi di pretendere test virus agli #insegnanti dopo che questi genitori sono stati… - thebrightside0 : @MilaSpicola In Israele???? Paese super organizzato riprenderanno in presenza solo le elementari fino alle classe qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri due guariti ma 14 contagi in più in provincia nel bollettino di giovedì 26 agosto La Stampa Lacrime, preghiere e cori per Steve

I cori della curva sud dei tifosi gialloblù e le preghiere. Gli striscioni di saluto a chi se ne va giovane e giovane resterà per sempre. Le sciarpe gialloblù al collo, le magliette con colori e simbo ...

È arrivato il nulla osta Domani l’addio a Mirko annegato in vacanza

Si terrà domani, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Bovolone il funerale di Mirko Balzanelli: il mobiliere 35enne annegato giovedì scorso mentre faceva il bagno al Lido degli Estensi, dove si era r ...

I cori della curva sud dei tifosi gialloblù e le preghiere. Gli striscioni di saluto a chi se ne va giovane e giovane resterà per sempre. Le sciarpe gialloblù al collo, le magliette con colori e simbo ...Si terrà domani, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Bovolone il funerale di Mirko Balzanelli: il mobiliere 35enne annegato giovedì scorso mentre faceva il bagno al Lido degli Estensi, dove si era r ...