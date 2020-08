Costa Smeralda, tamponi a tappeto nei locali. Chiude il celebre Phi Beach nella Baja Sardinia (Di giovedì 27 agosto 2020) È uno dei locali più frequentati della Costa Smeralda: con i suoi scogli a picco sul mare e le terrazze da cui ammirare un tramonto mozzafiato nella Baja Sardinia. Ma anche per il Phi Beach l’estate sta finendo, e anche molto presto: il famoso locale di Forte Cappellini ha deciso di Chiudere in anticipo. Da oggi sono partiti i test a tappeto della Ats in tutti i locali Costa Smeralda, per cercare di contenere i focolai nati tra movida e turismo: i risultati dei tamponi, effettuati su tutti i dipendenti, potrebbero arrivare giù in giornata. Una stagione finita presto, ma non per questo meno affollata: proprio per la sua conformazione naturale ... Leggi su ilfattoquotidiano

