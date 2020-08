“Cosa stiamo cercando”. Viviana e Gioele, nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia (Di giovedì 27 agosto 2020) nuovo sopralluogo, questa mattina, nei boschi di Caronia (Messina), per cercare altri resti del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni trovato senza vita lo scorso 19 agosto da un volontario, un carabiniere in congedo. Per aiutare la Polizia scientifica che eseguirà il sopralluogo nei pressi del luogo del ritrovamento, i vigili del fuoco, hanno disboscato alcune zone piene di vegetazione. Intanto, da quanto è emerso ieri dall’autopsia, si fa avanti l’ipotesi dell’incidente in auto che avrebbe provocato “lesioni importanti” al cranio del figlio di Viviana Parisi. Seppure non mortali. Sul cranio di Gioele “sono state riscontrate” delle “micro tracce di sangue” con “intingimento ... Leggi su caffeinamagazine

