“Cosa ho visto al Billionaire”. Eliana Michelazzo positiva al coronavirus: la bomba contro Flavio Briatore (Di giovedì 27 agosto 2020) Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati e coinvolta nel caso ‘Pratiful’, il finto matrimonio tra la showgirl e il fantomatico Mark Caltagirone, è positiva al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Con la Michelazzo si allunga la lista di vip contagiati dal virus dopo aver trascorso le vacanze nell’Isola o all’estero. Tra questi molti ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne, protagonisti di Temptation Island e influencer. “Al ‘Billionaire’ la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c’era lo spazio mentre da ... Leggi su caffeinamagazine

