“Cosa hai fatto?”. Laura Chiatti presenta il nuovo look: mai vista così prima d’ora (Di giovedì 27 agosto 2020) Sapevate che il migliore amico di Laura Chiatti è il mitico collega Riccardo Scamarcio? Chi ha visto il film Io che amo solo te, avrà certamente sperato in un amore reale tra i due, esteticamente perfetti insieme. Ma tra i due colleghi c’è solo pura amicizia, come ha raccontato l’attrice a La Repubblica: ” (…) Siamo una coppia di fatto, quando lavoro con Riccardo c’è un’atmosfera cameratesca, iniziata con Compagni di scuola 20 anni fa, siamo gli stessi pazzoidi di allora e la cosa bella è che non siamo cambiati per niente”. Anche Riccardo Scamarcio adora condividere il set con l’amica bionda. “Ogni volta che mi propongono un film chiedo, ‘chi è la partner femminile? perché Laura Chiatti sarebbe ... Leggi su tuttivip

WarnerBrosIta : La corsa contro il tempo è appena cominciata. #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan è solo al cinema! L'hai g… - rubio_chef : Caro Cecchetto, ieri un caro amico mi ha paragonato a te e abbiamo riso di gusto. Visto che ce sto, a sto punto na… - mecna : Cosa intendi esattamente per “ultimo giorno di ferie” se non hai un lavoro? - Voormas : @roby_mazz @AndreC198 Mi sa che non hai la più minima idea di cosa stai parlando. - AlessiaPiccin95 : @dbnfrc Decisamente no, soprattutto se si tratta di te ?? conoscendoti hai sicuramente tutti i requisiti minimi e ol… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cosa hai Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera