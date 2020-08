Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri sul coronavirus del 27 agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) I numeri coronavirus 27 agosto mostrano ancora una volta l’evoluzione della curva del contagio in Italia. Dopo aver analizzato l’incremento dei contagi su base settimanale e dopo il numero record, per quanto riguarda gli ultimi tre mesi, della giornata di ieri (con oltre 1300 contagi in 24 ore), ecco che oggi si registrano 1411 casi e altri 5 decessi. Il numero totale dei pazienti affetti da coronavirus in Italia sale a 263.949, mentre il bilancio delle vittime è di 35.463 unità. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 26 agosto numeri coronavirus ... Leggi su giornalettismo

