Corsearch annuncia l'acquisizione di TrademarkNow (Di giovedì 27 agosto 2020) Corsearch rafforza la sua posizione di leader nel settore dei servizi di ricerca e protezione dei marchi attraverso l'investimento su un fornitore di soluzioni intelligenti per la ricerca ed il monitoraggio dei marchi commerciali, TrademarkNow. Questa acquisizione assisterà i professionisti della proprietà intellettuale e dei marchi grazie a nuovi prodotti innovativi e all'evoluzione delle tecnologie. NEW YORK, 27 agosto 2020 /PRNewswire/



Corsearch Inc. è lieta di annunciare l'acquisizione di TrademarkNow, azienda leader nel settore Legal Tech. L'acquisizione estende le capacità di ricerca e di monitoraggio dei marchi di Corsearch e amplia ulteriormente la sua impronta globale. Ecco quanto dichiarato da ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Corsearch annuncia Corsearch annuncia l'acquisizione di TrademarkNow Adnkronos Corsearch annuncia l'acquisizione di TrademarkNow

Corsearch rafforza la sua posizione di leader nel settore dei servizi di ricerca e protezione dei marchi attraverso l'investimento su un fornitore di soluzioni intelligenti per la ricerca ed il monito ...

Corsearch rafforza la sua posizione di leader nel settore dei servizi di ricerca e protezione dei marchi attraverso l'investimento su un fornitore di soluzioni intelligenti per la ricerca ed il monito ...