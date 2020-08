Coronavirus, vaccino IRBM Pomezia-Oxford: Commissione europea acquista 300 milioni di dosi (Di giovedì 27 agosto 2020) La Commissione europea ha firmato oggi il primo contratto per un vaccino contro il Coronavirus con l’azienda farmaceutica AstraZeneca. Il contratto permetterà l’acquisto di 300 milioni di dosi da distribuire a tutti gli Stati membri, con un’opzione per un eventuale acquisto di altre 100 milioni di dosi. La commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha ricordato l’importante lavoro sottotraccia effettuato da Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi, specificando che “ci aspettiamo di annunciare altri accordi con aziende del settore”. Il vaccino prodotto da AstraZeneca, in collaborazione con l’università di Oxford e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino Coronavirus, annuncio Usa: “Il vaccino Moderna ha la stessa efficacia su adulti e anziani ultra settantenni” La Stampa Coronavirus: 726 pazienti totali in provincia, 542 guariti. I positivi sono 147

Cinque nuovi tamponi positivi trovati in provincia di Latina e riportati nel bollettino della Asl del 27 agosto. I comuni interessati sono Itri, Latina e Sabaudia ciascuno per un paziente, mentre due ...

Coronavirus: vaccino Usa efficace su anziani come su adulti

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Funziona anche negli adulti più anziani, così come nei più giovani, il vaccino anti-Covid-19 che l'azienda americana Moderna sta sviluppando con l'Istituto Nazionale per le Mal ...

