Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.411 nuovi casi e 5 decessi. Record di tamponi. Età media contagi 29 anni, solo 1 su 5 dall’estero (Di giovedì 27 agosto 2020) È nettamente aumentata anche l'attività di testing: 309.127 persone sottoposte a tampone rispetto alle 180.300 dei sette giorni precedenti Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - infoitsalute : Coronavirus, oltre 10mila tamponi in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore: scoperti 171 positivi, età media 35 anni - NuovoSud : Coronavirus, schizzano verso l'alto i contagi nelle ultime 24 ore: 1.411 -