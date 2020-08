Coronavirus, ultime notizie – In Germania stadi senza pubblico fino alla fine del 2020. Obbligo di mascherina a Parigi, pronti 12 mila letti in rianimazione (Di giovedì 27 agosto 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, +1.367 nuovi contagi: mai così alti dal 12 maggio. Cifra record di tamponi: 93.529 – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, in Lombardia nuovo aumento dei contagi: +269 (ieri erano 119) ma con più di 16mila tamponiPer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University Mappa Covid-19 (27 agosto 2020)La pandemia da Coronavirus, su scala globale, ha coinvolto ormai ... Leggi su open.online

