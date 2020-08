Coronavirus: positivo Paul Pogba, stella della nazionale francese (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba, stella della nazionale francese, positivo al Coronavirus: il forte centrocampista del Manchester United è in isolamento. Si deve aggiungere Paul Pogba alla lista dei calciatori positivi al Coronavirus: il nome del centrocampista del Manchester United e della nazionale francese è probabilmente a oggi il più noto a livello internazionale. Leggi anche –> Coronavirus, … Leggi su viagginews

matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - repubblica : Coronavirus, il San Raffaele conferma: Briatore positivo al tampone - Sicilianodoc7 : RT @GazzettaDelSud: Pogba positivo al Coronavirus, non convocato dalla Francia - _juvenews : Coronavirus, positivo Pogba: Deschamps chiama Rabiot nella Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo

Vacanza in Sardegna, tampone al rientro ed esito che conferma il contagio da Covid-19. È il destino che accomuna, tra gli altri, anche showgirl, tronisti e personaggi più o meno famosi come Aida Yespi ...In data odierna, mercoledì 26 agosto, i dati diffusi dalla Prefettura indicano che in ambito provinciale risultano 24 nuovi casi positivi (15 a Forlì, 14 hanno frequentato la discoteca “Le Indie”, 1 d ...