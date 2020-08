Coronavirus, positivo il sindaco di Santa Maria a Vico (Di giovedì 27 agosto 2020) Il sindaco di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, Andrea Pirozzi ha comunicato di essere positivo al Covid-19. “Fortunatamente mi sento bene fisicamente e affronterò con grande tranquillità questa ennesima esperienza”, ha riferito sulla sua pagina Facebook. Pirozzi si e’ sottoposto al tampone dopo che e’ emersa la positività di Veronica Biondo, vicesindaca di Santa Maria a Vico. Disposta la chiusura del Comune per due giorni, la sanificazione degli ambienti e lo screening di tutti i dipendenti comunali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

