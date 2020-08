Coronavirus – Pogba positivo: addio alla convocazione di Deschamps (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Coronavirus non risparmia proprio nessuno: arriva dal mondo del calcio un nuovo caso di positività al Covid-19. Ad essere stato contagiato, questa volta, è il francese Paul Pogba: il centrocampista del Manchester non potrà unirsi ai suoi compagni di squadra dopo la convocazione di Deschamps.L'articolo Coronavirus – Pogba positivo: addio alla convocazione di Deschamps SPORTFAIR. Leggi su sportfair

