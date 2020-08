Coronavirus, oltre 3,3 milioni di casi e 60mila morti in India (Di giovedì 27 agosto 2020) Con 75.760 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, l'India ha superato i 3,3 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Secondo il ministero della Salute Indiano, sono oltre 2,5 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 10.700 tamponi 120 nuovi positivi. Nessun decesso Regione Emilia Romagna Coronavirus, Vertice sulla scuola, scontro tra Governo e Regioni

Un deciso "no" alle mascherine in classe e un avvertimento: "impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro".

Moratorie dei prestiti, in Itaila domande per 300 miliardi

Raggiungono i 300 miliardi di euro le domande di adesione alle moratorie su prestiti e superano quota 72,5 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e m ...

