Coronavirus, oltre 10mila tamponi in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore: scoperti 171 positivi, età media 35 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Su oltre 10.300 tamponi, sono 171 i nuovi positivi al covid-19 scoperti in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, di cui 95 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. E' quanto ... Leggi su cesenatoday

