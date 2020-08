Coronavirus: ok Ue a acquisto anticipato vaccino Oxford (Di giovedì 27 agosto 2020) BRUXELLES, 27 AGO - La Commissione europea ha firmato il primo contratto di acquisto anticipato di vaccini anti-Covid a nome dei paesi membri Ue. Grazie all'accordo, siglato con la società AstraZeneca,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

