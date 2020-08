Coronavirus, oggi 1.411 nuovi casi positivi e nuovo record di tamponi. Diminuiscono ancora ricoverati in terapia intensiva, tutti i DATI (Di giovedì 27 agosto 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 255 guariti e 1.411 nuovi casi su una cifra senza precedenti di tamponi, ben 94.024, nuovo record assoluto. oggi è risultato positivo l’1,5% dei tamponi effettuati, un dato che rimane molto basso, in linea con le ultime settimane e assolutamente tranquillizzante. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi son ole solite: Lombardia (286), Emilia Romagna (171), Lazio (152), Veneto (132), Campania (130), Toscana (99) e Piemonte (88). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 263.949 casi ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - TgLa7 : #Coronavirus: oggi 1.367 casi, 13 morti e 314 guariti - gaiatortora : i nuovi poveri da Coronavirus reportage di @mannocchia come sempre dentro la realtà di oggi ma soprattutto temo di… - salernocitta : Coronavirus aggiornamenti Campania del 27 agosto 2020: oggi 130 positivi di cui 59 casi di rientro (44 dalla Sardeg… - Rolfi39 : RT @Cartabellotta: Prof. #Locatelli oggi su @ilmessaggeroit «La scarsa responsabilità di pochi rischia di mettere a repentaglio la salute… -