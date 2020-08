Coronavirus: nel milanese 136 nuovi casi, 73 in città (Di giovedì 27 agosto 2020) Milanno, 27 ago. (Adnkronos) - Nel milanese si registrano 136 nuovi positivi al Covid19, di cui 73 a Milano città, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. A Bergamo ci sono 20 nuovi casi, a Brescia 31. Numeri minori si registrano a Pavia (14), Como (11), Cremona (5), Lecco (7). A Lodi ci sono due nuovi casi, a Mantova 6, a Monza 3, a Sondrio 1 e a Varese 11. Leggi su iltempo

Aumentano ancora i casi di coronavirus nel Casertano: sono 24 nelle ultime 24 ore. L'incremento più consistente si è avuto a Caserta capoluogo, dove i casi sono diventati 32: dieci in più dell'ultima ...

Coronavirus, Emilia Romagna: 35 anni età media dei nuovi positivi

Roma, 27 ago. (askanews) - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.385 casi di positività, 171 in più rispetto a ieri, di cui 95 asintomatici individuati nell ...

