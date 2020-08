Coronavirus nel calcio, anche Pogba positivo al tampone (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba, attaccante francese del Manchester City, è risultato positivo al Coronavirus. Doveva essere il giorno del suo ritorno nella nazionale francese dopo più di un anno di assenza. Ma Paul Pogba, centrocampista del Manchester City, dovrà ritardare il suo ritorno in patria. Dopo il tampone per il Coronavirus fatto negli scorsi giorni infatti il giocatore ha ricevuto l’esito positivo dell’esame. Pogba quindi si trova in isolamento domiciliare e dovrà attendere che i tamponi diano esito negativo prima di poter rientrare in campo. L’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps lo sostituirà con Eduardo Camavinga del Reims. Paul ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Francia: "Mascherine obbligatorie in tutta Parigi e lockdown localizzati" la Repubblica Il sindaco Mastella e la multa a Salvini senza mascherina: «Qui c’è un solo contagio, ora paghi 600 euro»

«Benevento, fino a due mesi fa, era stata Covid free. Oggi abbiamo un solo contagiato. E ciò non succede a caso. C’è stato grande impegno da parte di tutti i cittadini. Per questo è stato doveroso mul ...

Coronavirus, 109 nuovi casi nell'Asl Toscana Centro. Sono 98 nel Fiorentino, 9 nell'Empolese

Sono 109 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio I comunicati stampa relativi agli aggiornamenti dei casi Covid ...

