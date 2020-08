Coronavirus: Mosca, vaccino Sputnik V entra in circolazione (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - Mosca, 27 AGO - Il primo vaccino russo contro il Coronavirus, lo Sputnik V, sviluppato dal Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, sta cominciando ad arrivare negli ... Leggi su corrieredellosport

MOSCA, 27 AGO - Il primo vaccino russo contro il coronavirus, lo Sputnik V, sviluppato dal Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, sta cominciando ad arrivare negli ospedali. Lo ...

