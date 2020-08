Coronavirus mondo, Francia sfonda quota 6mila casi in 24 ore. Spagna, altri 3.700 contagi (Di giovedì 27 agosto 2020) La pandemia da Coronavirus nel mondo non frena la sua corsa - superati gli 820mila morti - con nuovi record di contagi in Argentina e in India. Mentre negli Usa, il Paese più colpito, si contano ... Leggi su quotidiano

Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Parigi in mascherina, 'pronti i piani di lockdown'. Nuove restrizioni anche in Germania, stadi vuoti p… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di nuovi casi in #Francia: quasi 5.500 #ANSA - AndreaMarano11 : RT @gianpaolag18: Miguel Bosé bloccato da Twitter: «Diffonde fake news sul coronavirus» #quannocevocevo !! Anche i Vips piangono ????? ht… - chiaraparisotto : RT @Corriere: Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus mondo, in Francia obbligo di mascherina all'aperto esteso a tutta Parigi Sky Tg24 Coronavirus, il World Economic Forum di Davos rimandato alla prossima estate

Anche il World Economic Forum di Davos deve arrendersi al coronavirus: gli organizzatori hanno annunciato che l’edizione 2021, originariamente in programma per gennaio, slitta all’inizio della prossim ...

Coronaviru. Africa: il virus ha smesso di correre. «Ora bisogna riaprire le scuole»

In Africa il peggio sembra passato. La risposta determinata, rapida ed efficace da parte delle autorità ha evitato che la pandemia di coronavirus si espandesse come nel resto del mondo. Sebbene sia co ...

