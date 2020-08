Coronavirus, Miozzo (Comitato tecnico scientifico): “Trend sotto controllo ma ci aspettiamo lieve incremento” (Di giovedì 27 agosto 2020) “In questo momento il trend è sotto controllo anche se in numeri sono in ascesa”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, in audizione in commissione Cultura alla Camera. “Ci aspettiamo qualche lieve incremento”. L'articolo Coronavirus, Miozzo (Comitato tecnico scientifico): “Trend sotto controllo ma ci aspettiamo lieve incremento” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

crociangelini : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Miozzo (Cts): 'Paghiamo libertà di estate vissuta in modo tradizionale' - Noovyis : (Coronavirus, Miozzo (Comitato tecnico scientifico): “Paghiamo la libertà di un’estate vissuta in modo tradizionale… - carmenzeo : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Miozzo (Cts): 'Paghiamo libertà di estate vissuta in modo tradizionale' - Affaritaliani : Coronavirus, Miozzo (Cts): 'Paghiamo libertà di estate vissuta in modo tradizionale' - corona_tweet : RT @RedattoreSocial: #Coronavirus, Miozzo (Cts): numeri in ascesa ma il trend è sotto controllo. Lo dice Agostino Miozzo, coordinatore del… -