Coronavirus, Miozzo (Comitato tecnico scientifico): “Paghiamo la libertà di un’estate vissuta in modo tradizionale” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Stiamo guardando con molta attenzione all’attuale trend epidemiologico, sono dati in fondo attesi. Questa estate è stata vissuta grazie al clima in maniera tradizionale e ora paghiamo qualche libertà che qualcuno si è preso, contraddicendo alle indicazioni universali nel rispetto dei pilastri della lotta al covid in attesa del vaccino”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, in audizione in commissione Cultura alla Camera. L'articolo Coronavirus, Miozzo (Comitato tecnico scientifico): “Paghiamo la libertà di un’estate vissuta in modo tradizionale” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

carmenzeo : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Miozzo (Cts): 'Paghiamo libertà di estate vissuta in modo tradizionale' - Affaritaliani : Coronavirus, Miozzo (Cts): 'Paghiamo libertà di estate vissuta in modo tradizionale' - corona_tweet : RT @RedattoreSocial: #Coronavirus, Miozzo (Cts): numeri in ascesa ma il trend è sotto controllo. Lo dice Agostino Miozzo, coordinatore del… - RedattoreSocial : #Coronavirus, Miozzo (Cts): numeri in ascesa ma il trend è sotto controllo. Lo dice Agostino Miozzo, coordinatore d… - tropifranco : RT @fanpage: Miozzo (Cts) sulla riapertura delle scuole: “Mascherine non sono dannose per i bambini” -