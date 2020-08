Coronavirus: mancano guanti per sanitari a careggi, la denuncia della Cgil (Di giovedì 27 agosto 2020) Una situazione drammatica che sta mettendo in grave difficoltà il lavoro di centinaia di operatori sanitari impegnati nei servizi ospedalieri e territoriali dell'Area Vasta Centro, che a breve si troveranno impossibilitati a svolgere il proprio lavoro, denuncia la Cgil Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mancano Coronavirus, la denuncia: "Mancano guanti per gli operatori sanitari" FirenzeToday Di Anton Filippo Ferrari

Firenze, 26-8-2020 – Nonostante le nostre ripetute denunce e segnalazioni persiste ancora, nei servizi sanitari dell’Azienda sanitaria Usl Toscana Centro e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ca ...

Firenze, 26-8-2020 – Nonostante le nostre ripetute denunce e segnalazioni persiste ancora, nei servizi sanitari dell'Azienda sanitaria Usl Toscana Centro e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ca ...