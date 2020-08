Coronavirus, l’infermiera 24enne ai coetanei: “Siate eroi, mettete la mascherina” (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è una cantante, né una YouTuber, ma anche lei ha tutte le carte in regola per parlare ai giovani e metterli in guardia del pericolo che si corre se non si rispettano le poche e semplici misure di prevenzione anti-contagio.La quarta testimonial della campagna #giustedistanze si chiama Nicole, ha 24 anni, ed è operatrice del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Nicole, la più giovane infermiera dell’Azienda USL di Modena, ha un messaggio importante per tutti i suoi coetanei: “Anche io avrei voglia di divertirmi, ma il Covid è ancora qui tra noi e ha voglia di fare ancora un sacco di danni. Al posto della ricetta della pizza fatta in casa – che ci è tanto piaciuta durante il lockdown – vi do la ricetta per mantenere le giuste distanze e avere i giusti comportamenti in questo ... Leggi su meteoweb.eu

