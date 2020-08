Coronavirus, la Lombardia pensa alla riapertura degli stadi (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 agosto 2020 - "Porremo le basi per consentire a breve una parziale riapertura al pubblico delle strutture sportive e permettere agli appassionati di poter frequentare al più presto anche ... Leggi su ilgiorno

RegLombardia : #LNews Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A front… - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, 119 nuovi guariti e dimessi, 0 contagi a Cremona e Lodi. Con quasi 10.000 tamponi effettuat… - SkyTG24 : Coronavirus, è record di tamponi: 93.529. La Lombardia è la regione con più positivi. DATI - nicola_saccani : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Fontana: 'A breve riaprire gli stadi'. Malagò: 'È interesse di tutti': La Lombardia spinge per la riapertura… - csch78 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Fontana: 'A breve riaprire gli stadi'. Malagò: 'È interesse di tutti': La Lombardia spinge per la riapertura… -