Coronavirus: la Fondazione Gimbe e la crescita del rapporto tra casi testati e positivi (Di giovedì 27 agosto 2020) Il report della Fondazione Gimbe per la settimana 19-25 agosto sul Coronavirus spiega che rispetto alla precedente c’è stata un’impennata dei nuovi casi (+3.139) e un ulteriore aumento dei pazienti ospedalizzati con sintomi (+215) e in terapia intensiva (+8). Salgono a 19.714 i casi attualmente positivi che per il 91,8% sono concentrati in 11 regioni: 29,4% in Lombardia, il 33,4% in lazio, Emilia-Romagna e Veneto e un ulteriore 29% in Campania, Piemonte, Toscana, Sicilia, Puglia, Sardegna e Liguria. in poco più di un mese i nuovi casi per settimana sono aumentati da 1.408 a 6.538, con incremento del rapporto positivi/casi testati dallo 0,8% al 2,1%. Il monitoraggio ... Leggi su nextquotidiano

