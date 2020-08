Coronavirus, la Commissione europea firma il primo contratto per il vaccino: è quello di Irbm Pomezia-Oxford (Di giovedì 27 agosto 2020) BRUXELLES – La Commissione europea ha firmato oggi il primo contratto per un vaccino contro il coronavirus con l’azienda farmaceutica AstraZeneca. Il contratto permetterà l’acquisto di 300 milioni di dosi da distribuire a tutti gli Stati membri, con un’opzione per un eventuale acquisto di altre 100 milioni di dosi. La commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha ricordato l’importante lavoro sottotraccia effettuato da Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi, specificando che “ci aspettiamo di annunciare altri accordi con aziende del settore”. Il vaccino prodotto da AstraZeneca, in collaborazione con l’università di Oxford e la Irbm di Pomezia, è attualmente nella fase 3, l’ultima, dei test clinici. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, la Commissione europea firma il primo contratto per il vaccino: è quello di Irbm Pomezia-Oxford Potenza, stagionali trovano centro di accoglienza chiuso e chiamano il 112 Coronavirus, Gimbe: “Nuovi casi quasi raddoppiati in soli 7 giorni” Magi (Omceo Roma): “Gli over 60 si vaccinino contro lo pneumococco” VIDEO | Coronavirus, Sipps: “Rafforzare la medicina territoriale, in autunno serviranno 30 milioni di tamponi” Lavoro, Inps: “Effetto Covid sulle assunzioni, in cinque mesi -43%” Leggi su dire

RaiNews : #Coronavirus. La Commissione europea ha proposto al Consiglio Ue la concessione di un sostegno finanziario di 81,4… - europainitalia : ????La Commissione europea ha proposto oggi il primo pacchetto da 81,4 mld di EUR nell’ambito dello strumento #SURE… - Temenos17 : RT @MarcoRizzoPC: «#Coronavirus: Mario Monti. Il mio compito nella Commissione OMS è connettere Sanità, Politica e Sociale.»Lo dicono apert… - AlessioPisano : Commissione europea ha firmato il primo contratto per un vaccino contro #coronavirus con l’azienda farmaceutica Ast… - europedirectTR : La Commissione ha approvato ulteriori aiuti di Stato italiani pari a 1,6 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissione Coronavirus: Commissione Ue assicura distribuzione Remdesivir Il Messaggero Dombrovskis commissario europeo al commercio ad interim dopo le dimissioni di Phil Hogan

La Corea del Sud registra un boom di nuovi casi di coronavirus, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: si tratta di 441 contagi, di cui 434 di trasmissione domestica, per la prima volta oltre qu ...

Altamura (Ba): Nomina scrutatori in pubblica seduta, domani venerdì 28 agosto

La Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica seduta, presso la Sala Giunta, domani, venerdì 28 agosto alle 10:30, alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione ...

La Corea del Sud registra un boom di nuovi casi di coronavirus, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: si tratta di 441 contagi, di cui 434 di trasmissione domestica, per la prima volta oltre qu ...La Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica seduta, presso la Sala Giunta, domani, venerdì 28 agosto alle 10:30, alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione ...