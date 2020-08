Coronavirus – Italiani immuni da Immuni (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus – Italiani Immuni da Immuni – Pur essendo vaccinati in data immemore da luoghi comuni, pregiudizi e malignità e, quindi, tendenzialmente Immuni dalla necessità di rivolgere per automatismo critiche al governo, dopo aver tentato di scaricare in redazione la salvifica app. “Immuni”, per poterla sperimentare in concreto, su un perfetto iPhone (6 Plus 128 Gb), non siamo riusciti purtroppo a trattenerci dall’apostrofare, pur sotto voce, i geniali cervelli di cui si avvale il nostro oculatissimo esecutivo. Incredibile a dirsi: impossibile scaricare il programma “Immuni”, tanto sollecitato e pubblicizzato alla gente dai ... Leggi su romadailynews

