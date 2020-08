Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 agosto: morti, contagi, guariti (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 27 agosto 2020. È di 21.932 (+1.179) persone attualmente positive, 35.463 (+5) morti e 206.554 (+225) guariti, per un totale di 263.949 (+1.411) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 21.932 attualmente positivi, 1.131 (+76) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 67 (-2) necessitano di terapia intensiva, mentre 20.734 ... Leggi su tpi

