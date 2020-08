Coronavirus, iniziata la distribuzione di mascherine e gel alle scuole (Di giovedì 27 agosto 2020) Ha preso il via la distruzione di mascherine e gel igienizzante presso le scuole. Le consegne saranno effettuate presso la sede principale delle istituzioni scolastiche nelle fasce orarie che vanno ... Leggi su tgcom24.mediaset

NoiNotizie : #coronavirus Iniziata la distribuzione di gel e mascherine per le scuole

È particolarmente triste la notizia di qualche giorno fa del ristoratore fiorentino che si è suicidato per via dei debiti accumulati durante l’epidemia. Si tratta di un danno collaterale del coronavir ...(Teleborsa) - Risalgono i contagi in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.367 i nuovi casi di persone contagiate dal SARS-CoV-2 (ieri sono stati 878) segnando il dato più alto dagli in ...