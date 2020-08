Coronavirus: in Lombardia 286 nuovi casi, il 60% per rientro dall'estero (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - In Lombardia a fronte di 17.964 tamponi analizzati sono 286 i nuovi positivi riscontrati oggi secondo gli ultimi dati della Regione, con una percentuale dell'1,6%. I guariti e i dimessi sono 30. Dei casi positivi di oggi, "il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall'estero", spiega l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. Leggi su liberoquotidiano

